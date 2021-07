Suspenden al Registrador de Instrumentos Públicos de Soledad, Atlántico

La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de Notariado profirió auto de suspensión provisional, por el término de tres meses, al Registrador de Instrumentos Públicos de Soledad, David de Castro Macías y al funcionario Gonzalo Marroquín, por presunta falsedad en documento.

Según la investigación, los funcionarios incurrieron presuntamente en una falsedad en el registro de un predio ubicado en Tubará, Atlántico, perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior, el cual no se podía registrar. “Y, sin embargo, ellos incurrieron en esa conducta de registrar un predio que no se podía”, manifestó la superintendente de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García.

Indicó que el predio pertenecía al Ministerio de Comercio Exterior, pero estaba adjudicado a un privado. “La investigación sigue en curso. En este momento se suspendió al registrador David De Castro Macías, quien ya había sido suspendido disciplinariamente por parte de la Procuraduría General de la Nación. Y en efecto, se le asignó a un privado sabiendo que este predio no se le podía asignar a nadie porque era del Ministerio; ya hay una sentencia de un Juzgado debidamente ejecutoriada que así lo prohibía. No obstante, cuatro años después de proferida la sentencia, el registrador cometió esa irregularidad. Eso sigue siendo motivo de análisis por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia, donde se adelanta el proceso en contra de ellos y para prevenir cualquier situación o irregularidad que se pueda presentar en el curso del proceso se decidió la suspensión de estos funcionarios, luego de proferido el cargo contra el registrador”.

Manifestó que se estará trasladando la denuncia a las autoridades correspondientes “como Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y nosotros desde la oficina de Control Interno Disciplinario, estos graves hechos que se están cometiendo, porque nosotros defendemos la fe pública... y lo que no se pueden permitir estas irregularidades en ninguna oficina de registro del país”.

Agregó que este lunes en la Oficina de Registro de Soledad “está siendo objeto de una intervención por parte de un grupo de funcionarios de la Superintendencia del nivel central que se trasladaron desde Bogotá y los primeros hallazgos relacionados con presuntos hechos de corrupción, se identificaron en las asignaciones muchas irregularidades”.

“En las asignaciones de turnos que los funcionarios dan, se evidenciaron irregularidades, tales como que algunos funcionarios omiten, no exigen, no verifican el pago de los impuestos a la Gobernación en el momento de radicar los documentos. En algunos casos están modificando matrículas con documentación que no corresponde al predio sobre el cual se está realizando un trámite”, aseguró García.

Anotó que en la intervención se halló “que se están bloqueando folios de matrícula inmobiliaria por meses, días, incluso, por años, sin razón alguna, afectando los trámites a la ciudadanía. También se ha encontrado que no se está cumpliendo con los términos previstos en la ley y que no se están concediendo los recursos para resoluciones que están profiriendo en esa oficina y que le están definiendo a usted una situación jurídica de su inmueble”.

“Se está indagando también por parte de este grupo de nuestra institución, el ingreso de funcionarios a esa oficina en horario no laborales. Por esa razón nos tocó cambiar las guardas, las cerraduras de esa oficina de registro de instrumentos públicos. Esa es la situación que se nos está presentando en estos momentos en Soledad”, manifestó.

EL MIÉRCOLES HABRÁ AUDIENCIA PÚBLICA DE RECLAMACIONES

La superintendente de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García, anunció que este miércoles 14 de julio se hará una audiencia pública de reclamaciones en la Casa de los Derechos de la Defensoría del Pueblo, situada en la Carrera 19B # 11-64 contiguo a la personería, en la Plaza Central de Soledad. Acto que se cumplirá desde la 9:00 de la mañana.

“Aquellas personas que se sintieron vulneradas en sus derechos o afectadas con algún trámite irregular por alguno de los funcionarios de esa Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Soledad, pueden acudir personalmente con el debido soporte, con el documento que esté acreditando esa inscripción irregular o ese trámite, que ellas consideraron que las afectaron”, sostuvo García.

Terminó diciendo sobre lo mismo que “nosotros sabemos que no solamente van a ser estos dos funcionarios, sino que hay más y lo que queremos es identificarlos; identificar esos trámites irregulares y eso no lo podemos hacer sin la ayuda de la ciudadanía y por eso los queremos invitar este miércoles 14 de julio en la dirección antes mencionada, para que podamos escucharlos y recibir esas reclamaciones que tengan contra esta oficina”.