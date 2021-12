Tecnoglass rechaza acusaciones en su contra y anuncia crecimiento para el 2021

Tecnoglass, empresa líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria global de la construcción comercial y residencial, reportó en las últimas horas que ha actualizado las perspectivas financieras que divulgó el 8 de noviembre de 2021 para el año completo.

En el comunicado dice que hasta noviembre de 2021 el EBITDA ajustado ha aumentado aproximadamente un 50% hasta aproximadamente $140 millones de dólares, con unos ingresos totales de aproximadamente $456 millones de dólares. “La Compañía sigue estando en camino a tener otro año de flujo de caja récord, con un flujo de caja de las operaciones que ya supera los $100 millones de dólares a noviembre de 2021”.

Agrega que, sobre la base de los resultados financieros hasta la fecha, la compañía está aumentando sus perspectivas para todo el año, con una expectativa de ingresos entre $490 a 495 millones de dólares y el EBITDA ajustado entre $147 a 150 millones de dólares.

Tecnoglass también señaló que considera que el reciente informe emitido por un vendedor de corto plazo contiene declaraciones inexactas, afirmaciones infundadas, ataques personales y especulaciones con la intención de engañar a los inversionistas y hacer caer el valor de las acciones de la compañía para su beneficio personal.

“Los ataques personales, y posiblemente discriminatorios contra los ejecutivos de Tecnoglass realizados por el vendedor de corto plazo parecen haber sido hechos para distraer la atención de los logros y el progreso de la compañía”, dice en uno de los apartes del comunicado.

También señala que, tras la publicación del informe, “múltiples grupos de interés que están familiarizados con la empresa, incluidos clientes de larga relación, han expresado su continuo apoyo a la empresa y a su equipo directivo”.

Reiteró su expectativa de seguir ejecutando su rentable estrategia de crecimiento y generar flujo de caja para ofrecer valor agregado a sus accionistas. Señaló, como se anunció el 8 de diciembre de 2021, que aumentó su dividendo trimestral en un 136%, como señal de su confianza en la capacidad de lograr sus objetivos de crecimiento, así como el auge del negocio residencial unifamiliar de Estados Unidos. Así mismo, las condiciones favorables y el aumento de la capacidad financiera dadas por la ampliación del crédito rotativo sobre-suscrito en noviembre de 2021 refuerzan la solidez financiera y operativa de la Compañía.

“Tecnoglass sigue comprometida con la ejecución de su estrategia y anima a los accionistas a leer los archivos de la Compañía en la Securities and Exchange Commission– SEC, incluyendo sus resultados financieros, auditados por PricewaterhouseCoopers Ltda., incluida su Oficina Nacional con sede en Nueva York, la firma de contabilidad pública registrada independiente de la compañía, para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2021, para obtener más detalles sobre el rendimiento de Tecnoglass, las transacciones con partes relacionadas, las políticas y prácticas contables, y sus perspectivas”, anota.

Insta a los inversores “a no tomar decisiones basadas en el informe del vendedor a corto plazo y a revisar los registros públicos para obtener información material del negocio”.

Aclara que este comunicado de prensa “incluye ciertas declaraciones anticipadas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo declaraciones con respecto a los resultados financieros futuros, el crecimiento futuro y futuras adquisiciones. Estas declaraciones se basan en las expectativas o creencias actuales Tecnoglass y están sujetas a incertidumbres y cambios en las circunstancias”.

“Los resultados reales pueden variar materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones en este documento debido a cambios económicos, comerciales, competitivos y / o factores reguladores y otros riesgos e incertidumbres que afectan la operación de la Tecnoglass. Estos riesgos, incertidumbres y contingencias se indican de vez en cuando en los reportes de Tecnoglass realizados ante la Securities and Exchange Commission– SEC”. Manifiesta.

“La información contenida en este documento debe leerse a la luz de tales riesgos. Además, los inversionistas deben tener en cuenta que los resultados financieros Tecnoglass 'en cualquier período particular pueden no ser indicativos de los resultados futuros Tecnoglass no se encuentra bajo ninguna obligación y expresamente renuncia a cualquier obligación de actualizar o modificar sus declaraciones anticipadas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros, cambios en suposiciones u otro modo, excepto cuando sea requerido por la ley”, termina diciendo.