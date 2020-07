Todavía no entregan los cadáveres cambiados a sus familias

En reuniones con participación de familiares afectados, entidades de control, la Clínica El Prado y la funeraria Jardines de la Eternidad, la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla está adelantando una labor de mediación que permita esclarecer los casos de errores humanos en la entrega e inhumación de cadáveres y hacer las reparaciones correspondientes.

La entidad distrital informó que una reunión de conciliación efectuada el sábado 11 de julio “terminó en horas de la noche con un acta de no cumplimiento, por parte de la funeraria Jardines de la Eternidad, en la identificación de cadáveres que han solicitado los familiares de los fallecidos, mediante la exhumación de los cuerpos. En el documento se dejó constancia de que la funeraria no accedió a las peticiones y no fue posible llegar a la conciliación”.

“El proceso de conciliación continuará este domingo 12 de julio, esta vez con la intervención de la Fiscalía y la Procuraduría, entidades que se incorporan a la acción de control que venía ejerciendo la Personería Distrital de Barranquilla”, agrega el comunicado.

La Secretaría Distrital de Salud anunció que continuará ejerciendo seguimiento, vigilancia y mediación para facilitar los canales de conciliación hasta que se reparen los lamentables hechos que afectan a varias familias desde el pasado 6 de julio.

APERTURA DE INVESTIGACIÓN

Por estos hechos, la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla abrió averiguación preliminar a la funeraria Jardines de la Eternidad. Por estos mismos casos de errores humanos en la entrega de cadáveres, la entidad distrital anunció el pasado 10 de julio la apertura de averiguación preliminar a la Clínica El Prado.

Las autoridades de salud ratifican que las entidades que participan en este tipo de procesos deben dar estricto cumplimiento a las Orientaciones para el Manejo, Traslado y Disposición Final de Cadáveres por SARS-CoV-2 (COVID-19), expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social e impartidas mediante circular externa No. 022-600 el 5 de junio de 2020, en donde se establece que su violación e inobservancia daría lugar a responsabilidades.