“Yo no me fui, a mí me echaron”: Julio Comesaña tras su salida de Junior

Julio Avelino Comesaña.

Sostuvo que el solo hecho de estar dirigiendo a Junior “a mí me alegra. Haber estado en Junior para mí es una alegría, pero tanto sufrimiento no quiero tampoco. La gente de pronto piensa que no me importa, pero siempre nos angustia, es permanentemente la angustia. Son 24 horas viendo a ver qué pasa, cómo está aquel o el otro”.

“Yo no me desilusiono nunca de estar en Junior, me siento impotente, a veces, de no poder hacer las cosas que yo creo que hay que hacer, eso nada más. Yo creo que las formas son otras. No puedo tratar de la misma manera a alguien que no conozco y nunca vi, a una persona que conozco y sé de sus virtudes, sus defectos, su manera de comportarse, eso es lo único, pero cada quien tiene sus formas. No creo que sea porque me quieran hacer daño, no. Yo vivo agradecido de Junior, de Barranquilla y de la gente”, manifestó Comesaña.

Le puede gustar: "Para mí es como si nunca me hubiera ido": Julio Comesaña

Agregó: “Siempre estoy agradecido con Junior. Simplemente que se dio un viraje, porque Junior es una familia y hay unas personas que tienen otras opiniones y habrán revisado todo, dirán que yo no estoy en los planes de lo que quieren hacer. Y yo diría: ‘pucha’, porque si me llaman yo lo entiendo, no soy una persona que no comprenda. Qué voy a imponer si no soy el dueño del club. Hubiera comprendido y nos hubiera evitado todo esto”.

A los que festejan su salida del equipo les dijo: “solamente decirle que siento mucho la desgracia que tiene si se alegra por la derrota de otro, lindo es alegrarse por los triunfos de uno”.

Le a aquí: ¡Se enojó! “Esto no es un circo, esto es un equipo serio”: Julio Comesaña

Sobre la responsabilidad que han tenido los directivos en los últimos años, manifestó que “cuando uno no logra cumplir los objetivos todos tenemos una responsabilidad, una parte de responsabilidad. Yo no creo que la dirigencia invierta cifras importantes para perder. O que traigan jugadores para equivocarse y perder. A veces las cosas salen y el fútbol es muy incierto”.