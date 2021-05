Avanza instalación de estufas ecológicas

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) avanza en un 60% en la instalación de 810 estufas ecológicas y la restauración de 405 hectáreas de bosque seco tropical en Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao de Kotska y El Carmen de Bolívar.

De acuerdo con el director de la entidad, Ángelo Bacci Hernández, se continúa a buen ritmo la instalación de las estufas ecológicas y la siembra de especies de la flora nativa.

“Este proyecto busca recuperar las coberturas forestales nativas que se han perdido en la región por diferentes procesos antrópicos y crecimiento poblacional. Usamos como estrategia la entrega de estufas para lograr la reforestación de 405 hectáreas más en la jurisdicción. Cada beneficiario de las estufas amigables con el medioambiente debe establecer una reforestación en sus predios en un área de media hectárea con las recomendaciones, capacitaciones e insumos suministrados por la corporación”, indicó.

Con la siembra de especies arbóreas nativas se busca preservar y mantener el bosque seco tropical en la jurisdicción, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático, reduciendo los gases efecto invernadero.

“Con este programa también se contribuye a la disminución de infecciones respiratorias y mejora la calidad de vida de muchas familias cambiando de la popular hornilla a una estufa práctica, eficiente y amigable con el medioambiente. Seguiremos trabajando hacia un territorio resiliente y más que sostenible”, dijo.

Para Sara Guzmán, de la zona rural de San Estanislao de Kotska-Arenal, la estufa ecológica ha sido una gran bendición.

“Ya no me arden los ojos y puedo realizar las labores diarias con más calma, porque el humo no se siente”, dijo.