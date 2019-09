Barranquilla acoge el IV Encuentro Ecosistema Arte 2019

“He quedado absolutamente sorprendido de lo exitosa y lo vertiginosamente rápida que ha sido la interiorización y la actuación de desarrollo urbano que ha ocurrido en Barranquilla. Hemos visitado varios proyectos que aparentemente han sido ideados en los últimos años y han sido ya ejecutados en su gran parte y han tenido, no solo éxito conceptual, sino han tenido éxito actual, porque la gente ya los está ocupando. La gente de Barranquilla se ha ocupado de esos lugares y ahora son suyos, que es el éxito supremo de cualquier urbanista”, afirmó García Iglesias.

“Me parece muy acertada la estrategia de que Barranquilla se convierta en la Capital del Caribe. Porque yo creo que hay que apostar, no solo a lo más alto, que siempre es bueno, sino porque ha llegado a entender que tiene un papel importante, un lugar, en la zona del Caribe. Estando acá me doy cuenta de que si miro hacia el Mar Caribe no veo quizá ciudades con el potencial o las condiciones de tener éxito como lo tiene Barranquilla. Y si me doy cuenta de eso, toca lograrlo”, anotó.

Sobre la experiencia que vivido en la ciudad de Miami, ha dicho que “no estoy para dar consejos, la aportación sería que sigan haciendo lo que están haciendo muy bien. Yo creo que, por lo que he visto, que el interés principal en los últimos diez años ha sido ha sido actuar para que la gente vea cambios. Considero que el paso siguiente a dar es cómo aprovechar estas oportunidades que ya se ido llevando a cabo para refinarlas, mejorarlas, para orgánicamente ir poco a poco, adecuándolas más y mejor al usuario. Para llegue a ser una ciudad, no solo mucho más práctica y funcional, que ya lo es, sino un ejemplo de belleza del Caribe”.

Juan José Jaramillo, secretario de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, sostuvo que el ejercicio que se ha hecho con el Distrito de Wynwood en Miami es un claro ejemplo de transformación de ciudad. “Vimos como a través del arte, de la base creativa convirtieron un área que era totalmente desalada, que había quedado abandonada, se ha convertido en una de las áreas más costosas y más importante de esa ciudad, llena de turistas, pero con la base artística”.

“Creo que Barranquilla hace parte de este proceso de transformación, de lo que se quiere con esa área de desarrollo naranja que sería el barrio Barrio Abajo, todo este acompañamiento que tenemos y creo que muy prontamente va a ser ese punto de desarrollo como el se presenta ahora en el sur de La Florida”, apuntó Jaramillo.