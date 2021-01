Barranquilla en materia de COVID-19 está estable: alcalde Jaime Pumarejo

Reconoce que las cifras de positividad en la ciudad han aumentado. “Sí hemos visto que las cifras subieron y hubo una segunda ola después de un valle muy pronunciado y esa ola llegó en diciembre y se va a mantener en las próximas semanas de enero. Toda esa interacción social que hubo es lo que hace que subieran los casos, claro que sí; al mismo tiempo ha subido el uso hospitalario, pero de una manera controlada. Si a mí me preguntan sobre si ¿va a haber un colapso de salud pública en Barranquilla? No. ¿Tendremos que tomar medidas extremas en Barranquilla para controlarlo? Tampoco. Porque es que nosotros tenemos ya suficiencia hospitalaria, tenemos una capacidad robusta de respuesta”.

El alcalde de los barranquilleros apuntó que “hay momentos en los que hacemos hasta 3.000 pruebas diarias. Somos la ciudad que más pruebas hace y es por eso que cuando aquí salen positivos nosotros no nos preocupamos ni nos alarmamos por el hecho de tener positivos, porque eso significa que logramos detectar, aislar y tratar a la gente con el virus de la mejor manera”.

Anotó que además de lo anterior, “hay algo que hemos logrado en Barranquilla por ahora, no para cantar victoria, pero es algo que ha sucedido y que hemos trabajado de manera consecuente las EPS, hemos logrado con la gente que la gente entienda que si siente los síntomas acuda rápidamente a su EPS para ser tratado en casa o para ser hospitalizado de manera temprana y que no llegue a la UCI. Y lo que estamos viendo es un buen uso de la hospitalización, un buen uso de los tratamientos en casa y, además, nosotros constantemente estamos haciendo testeo masivo”.

“¿Qué está pasando? Se está enfermando gente que no se debía enfermar porque toman decisiones personales erróneas. Como es el hacer una fiesta o asistir a la fiesta y al mismo tiempo llevar ese contagio al hogar, contagiar a alguien que no debió contagiar y desafortunadamente, en pocos casos, pero en caso real, llevar a personas a fallecer. Hoy en día el llamado que hacemos es a que no nos relajemos, que la gente se siga cuidando para que ellos, sus familias, sus seres queridos lleguen a ser vacunados y lleguen completos y tengan un buen 2021”, añadió el burgomaestre.

Sobre el futuro cercano Pumarejo manifestó que “se espera que esta semana y la que viene tengamos los desenlaces, por decirlo así, de la interacción social que hubo hasta el 31 de diciembre. Y por eso hemos visto que ha existido un pequeño exceso de mortalidad durante las últimas semanas, ha existido un aumento de positividad, es decir, que de cada 100 pruebas que hacemos, estamos teniendo una positividad que a veces llega al 20%, lo cual es mayor que el promedio que veníamos teniendo las últimas semanas. Hay un incremento, no del tamaño que esperábamos, pero estamos seguros de que esta semana y la que viene serán como el término del desenlace de estos eventos sociales que conllevan al incremento de casos obviamente”.

“Como respuesta de ciudad nosotros estamos preparados para tratar una emergencia, para tratar a la gente que llega al hospital, para la gente que llega a la UCI, pero no los queremos ver allí y esa ya es una decisión personal de cada barranquillero. Seguiremos con la Policía ejerciendo control, pero necesitamos la colaboración de la gente, es su decisión personal”, terminó diciendo Jaime Pumarejo.