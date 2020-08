Barranquilla levanta el ‘pico y cédula’ a partir del martes

La capital del Atlántico se alista para la nueva fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable a partir del 1 de septiembre, conforme al anuncio del Gobierno nacional, que mantiene tres prohibiciones en todo el territorio nacional: eventos con aglomeraciones; bares, discotecas y lugares de baile, y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos de comercio.

En una intervención por plataformas digitales, el alcalde Jaime Pumarejo Heins anunció este viernes que en Barranquilla, a partir del próximo martes 1 de septiembre, se levantará la medida del pico y cédula, lo que significa que los ciudadanos podrán realizar actividades esenciales y no esenciales cualquier día de la semana, sin tener en cuenta el último dígito de su documento de identidad, y evitando las aglomeraciones.

En la alocución, el alcalde Pumarejo estuvo acompañado por el comandante de la Policía Metropolitana, general Ricardo Alarcón, y la directora ejecutiva de Fenalco, Yilda Castro; con quienes extendió un mensaje de solidaridad a las familias de las personas que han fallecido durante esta emergencia.

“Nuestros cálculos indican que, además de los 70.000 empleos que nos propusimos en el Plan de Desarrollo, tendremos que recuperar 150.000 más que perdimos desde marzo”, anotó.

“Hoy, sin embargo, el proceso de reapertura gradual, responsable y segura ha surtido efecto. Seguimos abriendo nuestra economía protegiendo vidas y los indicadores de salud continúan estables. La positividad promedio se mantiene en 11%, las muertes naturales volvieron a los promedios históricos y la ocupación total de UCI promedia el 50%. Como hemos venido diciendo, aún no podemos bajar la guardia, pero vamos por el camino indicado”, puntualizó.

LAS NUEVAS MEDIDAS

Previa concertación con los ministerios de Salud y del Interior, el alcalde Jaime Pumarejo anunció las medidas que regirán en Barranquilla:

Tal como se había planificado y anunciado hace más de un mes, a partir de este martes, 1 de septiembre, se levanta el pico y cédula que se mantuvo desde el 1 de abril.

Los templos e iglesias, particularmente, podrán volver a funcionar con un aforo permitido de hasta 50 personas y habiendo registrado su protocolo de bioseguridad.

La apertura gradual, responsable y segura implica que los pocos sectores económicos que faltan por abrir, y que lo podrán hacer en los próximos días, deberán registrar su protocolo de bioseguridad y esperar aprobación de la Alcaldía para garantizar que lo hagan de manera segura.

Se levanta el aislamiento preventivo obligatorio para los menores de 17 años. Sus padres deben asegurarse de que ellos practiquen las normas del autocuidado.

Los eventos con aglomeraciones siguen prohibidos. No se permiten reuniones de más de 50 personas o espacios donde no se pueda guardar la distancia física requerida.

Los casinos, gimnasios y el zoológico, empresas de transporte intermunicipal e interdepartamental, Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano (IETDH), entre otras, quedan autorizadas, previa preinscripción y aprobación de los protocolos de bioseguridad.

El Distrito seguirá vigilando el cumplimiento de las medidas, especialmente el uso del tapaboca, quien no lo use será sancionado. Se pide a los ciudadanos que, si ven a alguien que no lo usa, le indique respetuosamente que lo use y si no acata sea denunciado.