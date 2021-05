Becas INL, una oportunidad para ingresar a la Armada Nacional

Julián Andrés Hichamón tiene 24 años y estudia en la Escuela de Formación de Infantería de Marina en Coveñas (Sucre), gracias a una beca que otorga la Embajada Americana a jóvenes aspirantes de la Armada Nacional.

En 2019 comenzó su proceso como aspirante a Alumno de Infantería de Marina, mientras prestaba el servicio militar en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla (Enap), y ahora está a solo seis meses de graduarse como suboficial de Infantería de Marina.

Para él todo esto hace parte de un sueño cumplido, pues su vocación es el servicio.

“Desde niño me interesé por esto, pues el contacto con los uniformados en Puerto Leguízamo es constante. Me gusta el entrenamiento y la disciplina, hace parte de mi proyecto de vida. Además que tienes educación y exigencia, siempre he sido exigente. Nada es imposible, todo es cuestión de actitud, uno debe tener su objetivo claro y enfocarse”, detalló con emoción Hichamón, quien al enterarse de la buena noticia sorprendió a su madre.

Para el proceso de incorporación, Julián Andrés con sus recursos pagaba los exámenes médicos y en compañía del comandante de Incorporación del Distrito N°2 Cartagena siguió su proceso.

“La beca me financia el 100% de los gastos en la institución, esto es una gran ventaja y después de graduado tengo la posibilidad de pertenecer a los grupos de fuerzas especiales, estar a cargo de una unidad y crecer profesionalmente con una carrera”, resaltó Julián.