Bloquean la vía Bodega - Mompox por mal estado

Desesperados por el mal estado de la carretera que comunica al municipio de Cicuco con Margarita en el sur del departamento de Bolívar, un grupo de habitantes de Mompox, realiza a esta hora un bloqueo por el mal estado de la vía.

Garibaldi Carrascal Charris, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Santa Fe, señaló que tuvieron que irse a las vías de hecho, ya que las autoridades en este caso la Alcaldía, no han hecho nada por mejorar esa crisis.

Asegura que los accidentes no dan tregua debido a los pronunciados cráteres. Ayer un bus de servicio público quedó enterrado en uno de esos huecos poniendo en riesgo la integridad de los pasajeros.

Indicaron que hasta tanto no les den una solución para esa problemática no van a desbloquear, porque no van a seguir permitiendo que les vulneren sus derechos.

Otros protestantes manifestaron que llevan unos dos años con esa dificultad y ya se han presentado accidentes fatales dónde han perdido la vida varias personas.