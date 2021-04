Bolívar: conozca las medidas decretadas para Semana Santa

Lo decretado

Respecto a las medidas de Semana Santa, el alcalde anunció toque de queda en toda la jurisdicción de Arjona desde hoy primero de abril y hasta el 4 de abril, de 9:30 p.m. a 5 a.m. de cada día. Los demás días de abril será de 10:30 p.m. a 4 a.m. de cada día.

En Marialabaja la alcaldesa Raquel Sierra dio a conocer el Decreto 025 del 30 de marzo, donde implementa toque de queda y ley seca en todo el territorio durante esta Semana Santa. Lo que quiere decir que desde ayer, 31 de marzo, y hasta el 5 de abril, desde las 12 de la noche y hasta las 5 de la mañana, las personas deberán quedarse en sus casas y a los establecimientos les queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

“Solo el Viernes Santo aplicará la medida de toque de queda y ley seca durante todo el día y la noche, mientras que el Sábado de Gloria la medida regirá desde la 1 de la mañana hasta las 5 a.m. del domingo 4 abril”, explicó Teresa Cardona Teherán, secretaria de Gobierno de Marialabaja.

Las iglesias pueden abrir cumpliendo con todo el protocolo de bioseguridad dispuesto, cumpliendo con las medidas de distanciamiento y desinfección de manos.

Y en Mompox, municipio predilecto de turistas para esta época santa, anunciaron que desde el lunes 29 de marzo, a las 00:00 a.m. y hasta las 5 a.m. del lunes 5 de abril hay ley seca en el territorio, lo que quiere decir que no se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas.

Además, se decretó toque de queda los días 29, 30 y 31 de marzo de 10 de la noche a las 4 de la mañana del día siguiente y del 1 al 3 de abril de 9 de la noche a las 4 de la mañana del siguiente día.

Es importante usar el tapabocas, hacer el lavado de manos y evitar las aglomeraciones para disminuir el riesgo de contagios.