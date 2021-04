Bolívar, ¿vacunación contra COVID con irregularidades?

Los hallazgos

“Deben dar el debido proceso”

El Universal conoció que algunos de los municipios donde presuntamente se han presentado estas irregularidades aún no han recibido información de la Contraloría, por eso piden que se les garantice el debido proceso a los prestadores de salud de estas regiones, para que la situación e información pueda ser contrastada y verificada.

“Muy probablemente esas personas con edades menores a 60 años que aparecen vacunadas no es que estén violando el proceso, sino porque pertenecen a la etapa 2 del personal de salud, que puede tener desde 18 hasta 60 años. Esto quiere decir que pueden ser vacunados si cumplen con esa priorización, que es trabajar en hospitales y clínicas, y estar clasificado en mi vacuna como personal de salud en segunda etapa, eso no es nada extraño”, le dijo a este medio una fuente, quien añadió que “para que estas personas pudieran ser vacunadas, cada gerente de hospitales públicos o privados debieron cargar las bases de datos nominales de su personal para que reciban la dosis si están en esta segunda etapa”.

Este medio se comunicó con la Gobernación de Bolívar, que señaló que “la vacunación se desarrolla en un ente territorial, no departamental. Los departamentos son entes articuladores entre los municipios y la nación para apoyarlos logísticamente en la entrega de las vacunas, pero los departamentos no vacunamos, no priorizamos a las personas, no agendamos a las personas, eso le corresponde a las EPS e IPS”.

Consultamos también con la directora del Dadis, Johana Bueno, sin embargo hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.