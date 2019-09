17 años después reclaman verdad y justicia

“Nosotros queremos justicia, porque la reparación es importante, pero no tanto como saber la verdad (...) necesitamos que se haga justicia, porque nos pueden reparar simbólicamente, pero con eso no nos van a devolver la vida de ellos. Lo que nosotros queremos saber es quiénes fueron, tener un rostro a quién llegar uno y preguntarle por qué lo hiciste, quién dio la orden”, sostuvo Yurleidys.

En las fincas Los Guáimaros y El Tapón masacraron a 15 personas el 30 y 31 de agosto de 2002. Primero asesinaron a un grupo de personas en una de las dos fincas, no sabemos si primero fue la de El Tapón o Los Guáimaros, y luego de esto, cuando los familiares de las víctimas fueron a recoger los cuerpos a estos lugares, allí también fueron asesinados.

Buscan respuestas

Los familiares de las víctimas quieren respuestas a muchas de esas preguntas que tienen guardadas y que nadie les responde. Para ellos, la Fiscalía solo les informa cuando llega la conmemoración porque los invitan, pero de resto no les dicen cómo va el caso y su temor es que en tres años prescriba ante la justicia ordinaria.

“Son 17 años que ya han pasado desde que ocurrieron los hechos violentos y para nosotros en sí somos invisibles ante la Fiscalía, porque ese caso está estancado y ni avanza, al contrario, yo creo es que está retrocediendo, porque no se llega a nada”, dijo decepcionada Yurleidys.

Con la Justicia Especial para la Paz (JEP), ellos vieron la posibilidad de que algún grupo armado se atribuyera los hechos. “Ni el mismo Gobierno, ni la misma Fiscalía nos tienen en cuenta. Otras masacres han avanzado como la de El Salado, que ya tuvo una sentencia, ya que ellos saben quiénes fueron” manifestó Yurleidys.

Dolores García Sierra también sufre por la pérdida de su hijo Eugenio Mercado. Ella cree que la masacre quedará impune. “Lo único que siento es que las leyes de Colombia están cojas para unos, pero no para otros, porque es muy triste que la tercera más grande que tiene los Montes de María, que es la de San Juan Nepomuceno, siga impune. Ya no sabemos a quién acudir. Queremos que sea la justicia la que lo haga porque nosotros no podemos cogerla por nuestras manos”.