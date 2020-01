Alcalde de San Fernando dice que lo tienen ‘maniatado’

Desde el pasado primero de enero, cuando Jorge Luis Yepes Morales se posesionó como alcalde del municipio de San Fernando, sur de Bolívar, su administración no ha podido comenzar su gestión, debido a que trabajadores de la administración pasada decidieron sindicalizarse y tomarse las instalaciones de la Alcaldía, asegurando que no dejarán sus puestos hasta que les paguen los meses de salario y prestaciones sociales que les adeudan.

Yepes Morales le contó a El Universal que son 24 los extrabajadores que integran el sindicato, los cuales laboraban por Contrato de Prestación de Servicios (OPS), secretarios de oficina y de libre nombramiento y remoción.

“A los medios de comunicación, al pueblo y a todos en general les digo que nos están vulnerando el derecho a trabajar con nuestro equipo de trabajo, porque la democracia decidió que el alcalde fuera el señor Jorge Luis Yepes, pero hasta el momento no he podido hacer nada porque no tengo esa autonomía. Me siento atado de manos”, dijo el alcalde Yepes.