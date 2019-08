Alcalde de Turbaco no ha respondido a la Procuraduría sobre traslado de cárcel

A través de una carta, el pasado primero de agosto el procurador provincial de Cartagena, Guidobaldo Flórez Restrepo, dio 48 horas de plazo al alcalde de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá, para que explicara “el trámite dado a las diferentes peticiones, solicitudes, permisos y demás requerimientos relacionados con el traslado de las internas de la cárcel de San Diego a un inmueble en Turbaco”, sin embargo de acuerdo con el Ministerio Público a la fecha este no ha respondido.

La petición a la que se refiere el procurador provincial en la carta, es a la solicitud hecha por la Alcaldía de Cartagena hace unas semanas a Alcalá, tras ser evaluado el predio donde funcionaría la nueva cárcel de mujeres.

Sin embargo, al consultar al alcalde de Turbaco, este aseguró que no ha sido notificado.

“No he recibido oficialmente ningún documento, me toca mirar la carta, revisarla y ver cómo es el tema, además me toca hablar con el secretario de Planeación porque es él quien firma las licencias y no sé si él fue quien recibió la carta”, dijo Alcalá.

Es de recordar que además del requerimiento hecho por el procurador provincial al alcalde de Turbaco, el pasado 31 de julio la Alcaldía de Cartagena decretó la calamidad pública en el penitenciario debido a las pésimas condiciones físicas del lugar, que ponen en riesgo la vida de las internas y del personal que labora ahí, por lo cual días antes se inició el traslado de internas condenadas a otras cárceles del país.

Hasta el momento, 39 internas condenadas se han trasladado de la cárcel de San Diego a penales en Bogotá, Medellín, Ipiales, Santa Marta y Jamundí.