Alcaldesa de Turbaco lidera conmemoración del Día de la Mujer

Con una agenda especial durante todo el mes, Claudia Espinosa Puello, la primera alcaldesa elegida por elección popular en Turbaco conmemorará y exaltará el mes de la mujer en este municipio. La agenda contempla la realización de foros, atención médica y junto con la Gobernación del Departamento de Bolívar una jornada de Rumba a la Plaza con la que se pretende concentrar a mil mujeres en este punto de la población. Lea también: Dos peajes impedirían que La Cordialidad complete la doble calzada

La mandataria precisó que en el marco de la conmemoración tiene previsto destacar las mujeres que se han convertido en ejemplo a seguir en las comunidades turbaqueras y además promover propuestas de emprendimientos.

“Hoy cuando he cumplido el sueño de ser la mandataria de los turbaqueros quiero decirles a todas las mujeres que no declinen, que luchen por sus sueños y sus anhelos. Las invito a no bajar la guardia, a no dar por perdidas las batallas y mirar siempre hacia delante porque siempre hay un mejor mañana por venir”, puntualizó la mandataria.

LA AGENDA

La programación contempla entre otros eventos el Foro sobre el rol de la mujer turbaquera en la sociedad moderna y una serie de exámenes médicos que van desde jornadas de citologías, examen de mama y sensibilización de higiene oral. A lo anterior se suma una agenda en la plaza principal en donde estarán las mujeres reunidas en una jornada de rumba, ejercicio y cardio en alianza con la Gobernación de Bolívar. Entérese también: Inauguración Parque Temático E4WOW en Turbaco