Alcaldesa electa de Tiquisio denunciará al alcalde por cambiar fecha de empalme

La alcaldesa electa del municipio de Tiquisio, Karen Contreras Acuña, radicará un acta ante los organismos de control a nivel nacional y regional, porque el alcalde Fernando Carmona no ha iniciado el proceso de empalme, y por el contrario cambió la fecha a través de una resolución que no tiene una justificación fundamentada.

Contreras Acuña señaló que en un primer documento el mandatario les informó que el proceso se llevaría a cabo entre el 9 y el 13 de diciembre de este año, pero ahora cambió la fecha, la cual estaría entre el 16 y el 31 de diciembre.

“Me he cansado de llamarlo pero no me responde el teléfono, y lo hemos buscado pero ningún empleado de la Alcaldía me da razón de él para que me explique porqué la resolución que nos entregaron ayer - lunes - no tiene una justificación clara del cambio de la fecha del proceso”, dijo la alcaldesa electa.

Contreras, quien tomará posesión del cargo el próximo primero de enero, aseguró que hay una gran preocupación porque no posee información concisa y eso sería como empezar de cero, debido a que desconoce lo que hay en cada área que conforma la administración municipal.

“Lo único que conocemos son los comentarios de pasillos sobre un presunto desfalco. Hemos retrocedido en estos últimos cuatro años con respecto al desarrollo del municipio”, precisó Contreras.

Agregó que teme no encontrar ningún documento que soporte los cheques que fueron girados desde la tesorería porque al parecer no hay información contable, y eso podría provocar una sanción al municipio, la cual afectaría su proceso administrativo.

Algunos habitantes de Tiquisio le dijeron a este medio que están muy preocupados porque el alcalde Carmona muy pocas veces fue a su despacho.

“Aquí no lo vemos y siempre hay un encargado que no tienen poder para tomar decisiones. En este último año la Alcaldía estuvo cerrada aproximadamente un mes porque a los empleados no les han pagado lo que les deben y los perjudicados somos nosotros, los que vivimos aquí”, indicaron.

El Universal intentó comunicarse con el mandatario municipal, pero no respondió. Este medio queda atento a su respuesta.