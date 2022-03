Alcaldía de Turbaco pone fin a otro contrato con Alfonso Hilsaca

Los habitantes de Turbaco vivieron, nuevamente, un hecho histórico. Este jueves, 24 de marzo, el alcalde, Guillermo Torres, anunció el fin de otro contrato con Alfonso Del Cristo Hilsaca, dueño de la empresa contratista.

Se trata del contrato del Matadero Municipal, el cual tuvo una duración de 20 años y, según el alcalde, no será renovado porque no cumplió con su obligación. Todo indica que de las utilidades recaudadas, tenía que ingresar solo el 5% a las arcas del pueblo turbaquero, pero esto no pasó.

“Esta distribución inequitativa, es una más de las razones por las que no prorrogaremos la concesión suscrita en el año 2001 entre el alcalde de la época, Germán Campo Martínez y la empresa Inversiones Rio Magdalena Limitada y Copy & CIA Ltda - Unión Temporal”, explicó el alcalde.