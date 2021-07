Autorizaron a Arjona y El Carmen, pero no hay vacunas

“Pueden vacunar a todos los habitantes mayores de 18 años”. Esa autorización del Ministerio de Salud cayó con agrado en los habitantes de Arjona y El Carmen de Bolívar, que eran dos de los cuatro municipios de Bolívar que seguían esperando la unificación de etapas en el proceso de inmunización contra el COVID-19. Esto se dio por tener menos de 100 mil habitantes.

Sin embargo, las autoridades de salud de estas dos poblaciones le afirmaron ayer a El Universal que no contaban con los suficientes biológicos para abarcar a todos los residentes que acudan. Incluso, expresaron que la demanda había sido mayor ayer que en días anteriores, por lo que probablemente ya hoy no tengan disponibilidad de vacunas para primeras dosis. De igual forma, señalaron que siguen esperando información de la Secretaría de Salud del Departamento sobre la fecha en que llegará un nuevo lote con dosis para ser distribuidas.

“Estamos preparados, tenemos el personal y la logística para cubrir esta nueva fase, lo que no tenemos son vacunas. Hoy amanecimos con menos de 1.000, estamos aplicándolas y es posible que se nos acaben las que tenemos en la nevera. La Gobernación nos dijo que tenemos que esperar que lleguen las nuevas para que nos manden a nosotros, no sabemos cuándo será exactamente ni de qué farmacéutica”, contó Yulenis Romero, secretaria de Salud de El Carmen de Bolívar. En este municipio las únicas vacunas que quedarán disponibles son las de segundas dosis, las cuales están reservadas para completar esquemas de vacunación.

Los carmeros tienen habilitados dos puntos de vacunación, uno en el Hospital Nuestra Señora del Carmen y otro en la sede Bureche de la ESE Giovanni Cristini, y además hay siete equipos domiciliarios. Por día, en promedio, se vacunan unas 180 personas.

De igual forma, en Arjona la situación es similar, pues pese a que les permitieron vacunar a todos los mayores de edad, no hay suficientes vacunas. Gleydis López, secretaria de Salud de esta población, señaló que: “Hoy se nos acaban las dosis, estamos esperando que nos lleguen las vacunas para coordinar si ponemos más puntos de vacunación o seguimos con los que están, pero hasta que no tengamos biológicos para la capacidad instalada de los habitantes del municipio no podemos direccionar todavía la logística”.

A corte del jueves 22 de julio, en los pueblos de Bolívar se habían aplicado 454.771 vacunas contra el COVID-19.

Con Arjona y El Carmen de Bolívar, ya solo quedan dos de los 45 municipios por unificar todas las etapas. Son esos Turbaco y Magangué, que tienen más de 100 mil habitantes y que ayer iniciaron la vacunación a los mayores de 30 años.

La Gobernación de Bolívar, sobre la carencia de biológicos, señaló que están a la espera de que al país lleguen nuevas vacuas para que sean distribuidas en todo el territorio nacional. Confían en que el martes ya estén en los municipios del departamento.