Bomberos de Arjona denuncian que trabajan “con las uñas”

Con estas condiciones, dicen los mismos bomberos, el municipio está a merced de una tragedia en caso de que ocurra un incendio de grandes proporciones. Esto debido a que no llegan a tiempo a los lugares debido al mal estado de los camiones y por no contar con toda la dotación necesaria.

“En ocasiones nos toca comprar las cosas con nuestro dinero y no nos hacen el reembolso. Hemos hecho varios acuerdos con el alcalde, pero no se han cumplido”, comentó uno de los bomberos.

Los siete integrantes del Cuerpo de Bomberos de Arjona dicen que trabajan “con las uñas”. Solo cuentan con dos camiones, que funcionan a medias; no poseen botiquín y los elementos de seguridad que utilizan para sus labores tienen más de siete años de uso.

Juan David Uribe, presidente del Sindicato Nacional de Bomberos Oficiales de Colombia, aseguró: “Esta es una empresa del Estado. Ellos dependen de la Alcaldía, pero no cuentan con los elementos necesarios. Tienen solo dos camiones y para que se comuniquen con ellos lo hacen a través de números celulares. No tienen una estación y las máquinas las guardan en el parqueadero de movilidad, donde muchas veces tienen varios carros adelante y no los dejan salir a tiempo”.

Según el presidente del sindicato, para el número de habitantes que tiene Arjona, debería contar con 75 bomberos, pero solo cuentan con siete.

Le puede interesar: Controlan incendios forestales en el sur de Bolívar

“Ellos tienen un horario de 48 horas de trabajo por 48 de descanso. Se prestan entre ellos mismos los uniformes, porque no les han dado más. Hemos pedido mejoras de las condiciones para ellos, pero el alcalde no ha cumplido con los acuerdos”, agregó Uribe.

Los bomberos aseguran que les pagan un salario mínimo sin horas extras ni recargos nocturnos. “Uno de los camiones tiene capacidad para llenar cuatro tanques y solo llena dos. Muchas veces quedamos sin agua en medio de la emergencia. Queremos soluciones”, finalizó uno de los funcionarios.