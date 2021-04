Buses de Turbaco-Cartagena protestan por incremento de vehículos en rutas

El flujo de buses entre Turbaco y Cartagena se redujo este jueves 15 de abril debido a que la mayoría de los conductores y propietarios realizan una jornada de protesta en la sede de la Cooperativa Integral de Transporte de Turbaco – Cootranstur-.

Los conductores reclaman porque desde el 5 de abril las empresas de transporte habilitaron la circulación total de todos los buses afiliados, lo que ha afectado la rentabilidad.

Desde la pandemia solo prestaban el servicio unos 10 buses por cada una de las tres empresas de transporte del municipio, es decir, que solo 30 buses arribaban a Cartagena desde Turbaco cada día.

El número de buses subió a 60 este mes, algo con lo que no están de acuerdo ni conductores ni propietarios de los vehículos porque la pandemia no se ha acabado y, dicen, los ingresos no les alcanzan ni para solventar los gastos de movilidad y mantenimiento.