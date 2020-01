Cierre de salinas en Galerazamba genera malestar en la comunidad

Desde el pasado sábado quedó restringido el ingreso de turistas a las salinas de Galerazamba, en Santa Catalina de Alejandría, lo que ha generado malestar entre operadores turísticos y nativos del corregimiento con los trabajadores del concesionario Cabrales Paff, el cual está a cargo de la exploración y explotación de sal.

El concesionario tomó esta decisión debido al deterioro que están presentando las salinas, lo que al parecer del representante legal, Gabriel Enrique Cabrales Paffen, representa un riesgo tanto para visitantes como para la producción del mineral, y porque según hay personas naturales que están haciendo “cobros ilegales”.

“Me ha tocado tomar una decisión que he querido evitar durante cuatro meses y es el cierre del centro salinero para turistas. Mi empresa no cuenta con ningún tipo de garantías ni de parte de la comunidad ni de la inspección de policía para poder desarrollar una actividad coherente”, sostuvo Cabrales Paffen.

Pese a la medida, el gerente aseguró que la comunidad no la está acatando e incluso pasan por alto las normas de seguridad.

“El cerramiento fue retirado por las personas partiendo las cadenas, hay personal dentro de las instalaciones haciendo cobros a vehículos que están ingresando y también hay personas prestando servicio ilegalmente. Me han desbancado de la entrada principal de mi centro, han agredido a mis trabajadores y una serie de cuestiones en los que lamentablemente no he contado con garantías y por eso tuve que verme en la obligación de cerrarlo”, manifestó.