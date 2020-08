Con 600 policías reforzarán la seguridad en Bolívar este puente festivo

Además recalcó la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia de mantenerse en casa y tomar estrictas medidas de protección para evitar contagiarse, por tal motivo no se permitirán hechos de indisciplina social representados en fiestas, parrandas u otro tipo de eventos que genere aglomeraciones de personas o riesgos para la comunidad, se aplicarán las medidas sancionatorias dispuestas en el Código Penal y el Código Nacional de convivencia.

“No vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, exponga a los bolivarenses. No se arriesgue, no son vacaciones. Pedimos a la ciudadanía que se abstenga de movilizarse por las carreteras del departamento, si no se encuentra dentro las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional”, aseveró.

Por último, precisó que “quienes se encuentren dentro de las excepciones, les recomendamos no exceder los límites de velocidad, no se distraigan con el celular mientras conducen y por favor, realizar pausas activas si el desplazamiento comprende recorridos largos, esto con el objetivo de evitar algún siniestro vial”.