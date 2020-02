Conoce la historia de: El televisor de Palenque

Aquella leyenda según la cual Antonio Cervantes “Kid Pambelé”, después de convertirse en campeón mundial de boxeo, compró un televisor y lo instaló en la plaza del palenque San Basilio --su pueblo-- no es del todo cierta.

Eso afirma Jesús Natividad Pérez Reyes, quien en 1972 era activista cívico de Palenque. Lo mismo dice Lázaro, su hermano menor, ambos casi nonagenarios, pero con la memoria intacta para recordar los detalles de cómo fue la llegada del primer televisor que se encendió en esa población del norte de Bolívar.

Desde comienzos de la década del setenta, José Inés Cáceres, el presidente de la junta comunal de Palenque, viajaba con frecuencia a Cartagena, con el fin de gestionar la instalación de la luz eléctrica en Palenque, tarea que venía dialogando con las directivas de la firma Cospique y con el apoyo del entonces senador de la República, Miguel Faciolince.

“A Faciolince lo habíamos nombrado hijo adoptivo de Palenque –relata Jesús Natividad--, porque se había portado muy bien con nosotros. Tanto es así que, cuando se estaba acercando el 28 de octubre, fue el único que consideró que no podía ser posible que, precisamente nosotros, no pudiéramos ver la pelea de Pambelé, por no tener energía eléctrica”.

Por esos días se aproximaba el combate entre el panameño Alfonso “Pepermint” Frazer, campeón mundial del peso welter junior; y Antonio Cervantes Kid Pambelé, quien llevaba varios años luchando por coronorarse en esa misma categoría.

“Algunos palenqueros –Prosigue Natividad--, como yo, no se enteraron a tiempo de la ocurrencia de Faciolince y nos fuimos para Cartagena a ver la pelea. Unos se fueron el 27 y otros el 28 en la mañana. Yo estaba en el barrio Torices cuando me enteré de que el senador se presentó al pueblo con una planta de gasolina y un televisor de 32 pulgadas. Lo instaló en la plaza y eso se llenó de gente hasta decir ya no más”.