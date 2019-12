Coopcaribona sí es titular de explotación minera en Montecristo

Acción de tutela

Así empezó la explotación de la mencionada mina, y ahora unas 60 personas que se encuentran haciendo minería ilegal en 11 socavones, dicen ser los dueños y están usufructuando las reservas que hay allí y que fueron concesionadas a Coopcaribona.

“Estos mineros no están pagando regalías, están haciendo una minería no amigable con el medio ambiente, han querido demostrarle a las altas cortes, en este caso al Consejo de Estado, que ellos son una comunidad afro, lo que no es cierto, no reúnen los requisitos de ley”, indicó el asesor jurídico.

Es así que con todos esos conflictos y a partir de los amparos administrativos, esas personas impetraron ante el Consejo de Estado una acción de tutela bajo el radicado 20171785, correspondiéndole a la sección cuarta, y falla no tutelándole esos derechos.

La tutela fue radicada en el 2017, y en el 2018 la Sección Cuarta emite fallo de tutela donde no procede, la impugnan y va en segunda instancia a la sección quinta, “y en cabeza de la magistrada Rocío Araújo Oñate le reconoce esos derechos, la convencen de que esa comunidad es afro y que lleva más de 30 años haciendo minería en el sector, cuando eso no es cierto, esa mina se descubrió, como dije antes, a finales del primer semestre de 2004. Fue descubierta por el señor Walter, quien estaba recién llegado allí a explotar en productos no perecederos”, dijo el abogado Durán Jaimes.