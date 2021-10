De la alegría al dolor: la historia de resiliencia de una arjonera

Desde el 23 de noviembre de 2002, Lenis Miranda Bello no asiste a los conciertos de música católica en Arjona. No porque no los hagan, sino porque cada vez que los recuerda trae a su mente la imagen del cuerpo de su hijo tendido en el piso y bañado en sangre. Tampoco recorre las calles por las tardes, vendiendo el pan que antes una panadería le suministraba para poder mantener a su familia.

Ese día Lelo cantó y bailó como nunca. Y cuando se cansó, decidió tomar camino para volver a su hogar; sin embargo, en inmediaciones de la plaza principal su amiga Martha Díaz le interrumpió el paso y le dijo que a César lo habían acuchillado. En un segundo la mujer pasó de la alegría al dolor.

“Cuando mi amiga expresó eso, dentro de mi mente se tejieron varias ideas vanas, sentí una corazonada que no me falló, porque el amor de madre no tiene límites. Supe que a mi hijo lo habían asesinado, que no estaba herido.

Caminé sin rumbo, al rato otra persona en la avenida Simón Bossa me confirmó sobre la muerte. Me dio de todo, porque en un momento cantaba y al instante la tristeza me embargó, la que no he podido superar”, dijo.

No recuerda cómo llegó al sitio del hecho, solo que en el suelo abrazaba el cadáver de César, quien yacía boca abajo en medio mucha sangre. El lugar se llenó de muchos curiosos y en medio de murmullos se escuchaban varias versiones. Ahí estaban dos patrulleros de la Policía en espera de que llegara el resto de la unidad encargada de ese tipo de diligencias. Ella no permitió que el cuerpo fuera llevado a Medicina Legal.

Una de las personas presentes se le acercó y le dijo que al lugar llegó un motorizado y llamó a su hijo por su apodo: ‘Chicho’. Él atendió el llamado y el parrillero bajó y le disparó. César recibió cuatro impactos de bala: uno en la cabeza, otro en un brazo, el pecho y uno más en la espalda.