“Editaron el video”: alcalde de Turbaco rechaza montaje

Juan Guardo Muñoz, contador público, también rechazó las afirmaciones de Torres Cuéter, indicando que Turbaco es un pueblo de profesionales y de gente humilde que quiere siempre salir adelante. “Soy contador con más de 20 años de experiencia y próximamente me gradúo de abogado, y nunca he tenido la oportunidad de laborar en la administración de Turbaco”, dijo.

“Señor alcalde, respete a los profesionales de Turbaco, usted no sabe el sacrificio con que nos formamos. Emplee al turbaquero, que a este pueblo lo queremos somos nosotros, no los forasteros”, dijo el abogado litigante, Nayib Pájaro Quintana.

El concejal Iván González, aseguró que: “Estamos viviendo un momento muy difícil por las declaraciones del alcalde, quien dijo que en el municipio no hay mano de obra calificada, es decir, no hay contadores, economistas, abogados, no hay personas idóneas que participen en esta administración. Realmente me parece bochornoso y desobligante esas declaraciones del alcalde, porque Turbaco, como es un municipio muy cercano a Cartagena, hemos tenido muchos la oportunidad de profesionalizarnos en las universidades e institutos tecnológicos”.

El presidente del Concejo, Ramón Puello Martínez, enfatizó en que es triste que personas que no son del municipio sean quienes ocupan cargos importantes, mientras los turbaqueros que tienen especializaciones y maestrías deben salir del territorio a trabajar en Bogotá, Cartagena, Barranquilla y otras ciudades del país e incluso en el exterior.

“Como presidente del Concejo de Turbaco le pido al alcalde que rectifique y tenga en cuenta a los profesionales del municipio”, señaló.