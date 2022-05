“El paro armado nos obligó a confinarnos como en la pandemia”

May 09 - 12:30

May 09 - 13:14

May 09 - 14:10

Ese día empezaron a difundirse videos e información sobre incineración de vehículos en vías a nivel local y departamental, situación que obligó a los ciudadanos a encerrarse. Las escuelas y el comercio cerraron sus puertas en al menos 12 municipios de Bolívar. El transporte fluvial y terrestre estuvo limitado. Muchos solo se atrevían a transitar con el acompañamiento de las autoridades.

El relato de la población civil, la más afectada por el conflicto, es devastador. Líderes de Marialabaja contaron que los días que duró el paro armado fueron eternos (viernes, sábado y domingo). “Aquí en nuestro municipio hubo bastante miedo. La gente no salía, los comercios no abrieron. Fueron días de hambre porque muchos viven del día a día. No pudimos sacar comidas de los graneros por temor a que algo nos sucediera”, aseguró Enilda*, líder de Marialabaja.