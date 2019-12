El tabaco negro no tiene comprador en El Carmen

“Sabemos que los campesinos viven de lo que producen, pero esa es la única forma que tenemos para poder recibirles el tabaco, ya que el cupo de 20 mil kilos que me asignó la compañía lo pasé hace unas semanas atrás y ahora lo debo vender a un comprador que viene de fuera”, dijo la mujer.

La mujer señaló que diariamente a su bodega llegan decenas de campesinos con su carga de tabaco, y aunque no les dice que no se los tiene que recibir fiado hasta que ella logre comercializarlo fuera del municipio y le reembolsen el dinero y pagárselo, pero en el lapso de tiempo se puede llevar unos 15 días.

Por lo menos unos 30.000 kilos de tabaco de los muchos que se cultivaron en la zona baja de El Carmen de Bolívar, están sin salida al mercado, al parecer porque no hay quien los compre ya que no hay cupos para su venta.

Aumento de costos

La mujer explicó que debido a que el tabaco tiene que salir del municipio eso aumenta los costos, lo que afecta principalmente a los campesinos por los precios que hay en el mercado para la compra y venta.

Aseguró que si en el municipio hubiera otra empresa, el producto ya estuviera en el exterior, pero desafortunadamente solo hay una y ella solo le entrega cierto número de cupos para ellos venderles.

Aunque las cosas no le están saliendo como él quisiera, Jacob Alarcón, campesino de la vereda Las Pelotas en la zona baja, no pierde la esperanza de vender los 1.000 kilos que logró recoger de su cosecha, pese a la cantidad de tabaco que hay en el mercado. “En otro tiempo este producto tenía compradores por cantidad, pero este año que nos fue muy bien con los cultivos estamos a punto de vender lo que invertimos, y ahora que más necesitamos el dinero por la fecha en que estamos”, expresó el cultivador. El Universal consultó a la compañía Cdf Colombia, la cual está en El Carmen y es la que compra el producto, sin embargo manifestó que no se pronunciaría sobre el tema. Aunque nos enteramos de manera extraoficial que sí está comprando tabaco, pero solo a los campesinos con quienes tiene convenio.