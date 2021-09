Estudiantes de Arjona reciben tabletas del Ministerio TIC

“Estoy muy feliz. Gracias a este programa del Mintic he podido reforzar algunas de las áreas académicas que damos en el colegio y he aprendido muchas más cosas que sé que me servirán para mi futuro”, dijo Keila Padilla, estudiante de octavo grado de la Institución Educativa Liceo de las Flores en Arjona y quien hace parte del programa Chicas Steam del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). (Lea: Colegio de Arjona está en presencialidad y aspira a la jornada única)

Junto con Keila, son 19 estudiantes de este plantel educativo las que serán beneficiadas de este programa creado el año pasado y con el cual se busca que las niñas entre los 12 y 15 años desarrollen habilidades y actitudes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

“Cuando nos enteramos de la convocatoria decidimos inscribir a 19 estudiantes que tienen ese interés por estas áreas académicas, y ganamos. Hasta ahora solo 8 de nuestras estudiantes han recibido sus kits que incluyen tabletas con unos programas instalados donde pueden reforzar conocimientos y adquirir unos nuevos”, explicó Petrona Beltrán Martínez, rectora de la institución educativa.