“Exigimos todo el cuerpo docente”: padres de familia de Tiquisio

“No podemos permitir que los niños y jóvenes vuelvan a tener falencias en algunas materias. Llevamos dos años esperando varios docentes y nada que llegan”, expresó una madre de familia, a las afueras de la Alcaldía Municipal de Tiquisio, donde protestaban pacíficamente.

Los manifestantes aseguran que son seis maestros los que hacen falta en la institución educativa y al no tener respuesta del rector del colegio, ni de la Secretaría de Educación de Bolívar, decidieron alzar su voz.

Lea aquí: Colegios de Bolívar regresaron a las clases presenciales

“Los estudiantes que se graduaron el año pasado de 11 no dieron clases de inglés ni de filosofía, porque el colegio no tiene docentes que dicten estas materias que son importantes”, aseguró un padre de familia.

Otro agregó que en primaria no hay maestros de ciencias sociales ni de ética y valores. “Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos sigan recibiendo clases a medias, por eso hasta que no nos resuelvan esta situación, no dejaremos que comiencen sus actividades académicas. Exigimos todo el cuerpo docente”, indicó un familiar.