Frenan obras en Cara de Gato: ¿qué pasará con las inundaciones en La Mojana?

El rompimiento de un dique en la zona conocida como ‘Cara de Gato’, en la margen izquierda del río Cauca, desde hace más de un año viene provocando emergencias en la región de La Mojana, y si bien la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emprendió obras para cerrar el boquete y mitigar las inundaciones, lo que se ha hecho poco ha servido para contener la situación.

Lea aquí: “¡Tapen el chorro!”, clamor desde La Mojana

Es por esto que el nuevo director de la UNGRD, Javier Pava, decidió suspender las obras en las cuales se han invertido más de $30 mil millones.

“Lo que yo veo es que esta obra no resuelve ni va a tapar el problema de Cara de Gato. Lo que está en desarrollo no sirve. Esta alternativa no se logrará tener antes de seis meses”, expresó el director.

Pava manifestó que el avance de las obras es inferior al 20% por lo que no se puede garantizar que sean la solución a la temporada de lluvias.

“No vamos a continuar las obras del dique en Cara de Gato porque el avance en un año ha sido de tan solo 400 metros de 2.200 requeridos, es decir, está pendiente el 80% del tramo de la obra y para terminarla se requiere una adición del doble del presupuesto inicial y seis meses más, sin ninguna garantía de lograr el cierre y con alto riesgo de volver a perder los recursos invertidos por el Estado”, puntualizó Pava.