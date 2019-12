Insubsistentes 2 funcionarios de Alcaldía de Tiquisio por exigir pago

Después de mantenerla cerrada por varias semanas, los empleados de la Alcaldía del municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, permitieron que abrieran las instalaciones del palacio municipal, pero no reanudaron sus labores. Esto porque el alcalde Fernando Carmona aún no les cancela los salarios que le adeuda desde hace más de cinco meses.

Los funcionarios expresaron que luego de una reunión, en presencia de la Personería municipal y otras autoridades, decidieron retirar los candados y abrir las puertas de las oficinas, pero sin prestar servicios a la comunidad hasta tanto no les cancelen lo que les deben.

Aseguraron que aparte de la deuda que existe, ayer en la mañana un gran número de policías llegó a las instalaciones donde funciona la administración municipal, situación que les molestó, pues se sintieron intimidados.

“Nosotros llevamos aproximadamente un mes sin abrir la Alcaldía, exigiendo el respeto por nuestros derechos sin atacar a nadie, y nunca habíamos visto a los uniformados por aquí. Pero hoy -ayer- que el alcalde llegó a la población, enseguida llegaron los policías, porque al parecer estaban garantizando la seguridad del lugar por el paro nacional”, sostuvieron los trabajadores.

Expresaron también que no se han hecho las reuniones pactadas con los voceros de Carmona porque estos no asisten, por lo que sienten que el mandatario no tiene la voluntad de pagar.