Karen Dayana: más de 3 mil días desde su desaparición en Mompox

“Yo la recuerdo mucho, más en las noches. A la 1 de la mañana que se paraba a matar los mosquitos. Los diciembres. Cuando se iba para el colegio y me decía papi, la merienda... Muchas cosas. Ella se sentaba al frente mío a contarme mis lunares y me decía papi, tienes 42 lunares y son cosas que a mí me matan. Recuerdo cuando la veía jugando con sus amiguitas, que hoy ya son adolescentes”. Edilberto Lambraño sabe exactamente cuántos días han pasado desde que su hija Karen Dayana fue vista por última vez. Este 10 de julio serán 3.121 desde aquel 23 de diciembre de 2014, cuando la menor, de apenas siete años, salió de su casa en Mompox a hacer un mandado y jamás regresó. Le recomendamos: Karen, ¿a dónde no te he buscado? Hoy Karen Dayana tendría 16 años de edad y los pocos avances en su búsqueda por parte de las autoridades son los que llenan de impotencia a su papá, que a pesar de todo mantiene viva la esperanza de encontrarse con ella. Dondequiera que va, lleva su foto, incluso en los termos de tinto que vende para rebuscarse. Ese ha sido su negocio en los últimos años, y con el que ha recorrido varios pueblos con el fin de encontrar a su hija. “Yo me fui a Bogotá un tiempo, a pie, por allá en el 2017. He estado en La Guajira, Magdalena y siempre ando pa’ arriba y pa’ abajo. Lo que es Sucre, Bolívar, Córdoba, Antioquia y no me canso de caminar. Ahora estoy aquí en Mompox, porque de todas maneras aquí es donde tengo que esperar esa respuesta y encontrarme con esa hija que tanto anhelo tener en mis brazos”. Y es que Edilberto se siente solo en la búsqueda de su hija. Afirma tener años que no escucha nada de las autoridades e incluso, a pesar de que lo ha intentado, no ha podido lograr que le hagan un retrato de Karen Dayana, que hoy, siendo adolescente, ya debe verse diferente. El 15 de marzo cumplió 16 años.

“Yo no me voy a cansar porque sí sé que algún día tengo que llegar. Estoy dispuesto a todo por mi hija, pero de verdad quisiera que nos escuchen, el Gaula, la Alcaldía. Karen Dayana no se pudo perder en pueblo de cinco calles, un pueblo en el que todo el mundo se conoce”, cuenta Edilberto, quien asegura que el único apoyo que ha sentido ha sido por parte de la comunidad, con la que ha realizado caminatas y otros eventos con los que busca mantener viva la memoria de su hija. Y es que aquel 23 de diciembre de 2014, Edilberto estaba vendiendo sus tintos cuando mandó a llamar a Karen Dayana y a sus hermanos, con el fin de comprarles la ropa que iban a estrenar el día 24. Sus otros dos hijos llegaron, pero Karen no. “La mamá me mandó a decir que Karen Dayana no estaba en la casa y yo me quedé tranquilo. Dije como que bueno, mañana la llevo para que ella misma escoja su ropa, pero al día siguiente ella se presentó con dos policías y me dijo que la niña salió a hacer una recarga y no volvió”. Desde ese día la prioridad para Edilberto ha sido encontrar a Karen Dayana. Con la mamá de ella, que recientemente fue declarada inocente por su desaparición, tiene poco contacto. Sus dos hermanos, que hoy tienen 14 y 15 años también esperan reencontrarse algún día con ella. Puede leer: Declaran inocentes a madre y tía de Karen Dayana, niña desaparecida en Mompox A Karen Dayana

Edilberto asegura que aunque su hija ya tenga 16 años el aún sigue siendo capaz de reconocerla. “Yo siempre veo a mis sobrinas, a las amiguitas que estuvieron con ella. Yo a mi hija me la imagino altica, llegándome a los hombros, aunque si la veo, yo la saco. Su caminado alegre no se lo quita nadie y esos lunares que se lleva”. Es por eso que él mantiene la esperanza de que en algún momento la va a volver a ver y que podrán seguir compartiendo como padre e hija, tal como lo hacían antes del día de su desaparición. “El mensaje que yo le mandaría a mi hija es que nunca se le olvide en su mente ese pueblo de Mompox, Bolívar. Ella sabe quien es su papá y que la queremos mucho. Ella sabe que su papá se llama Edilberto Lambraño y sus hermanos William y Daniela. Yo sé que Dios tiene que darle la luz y la sabiduría para llegar a su pueblo. Que la amo, me hace mucha falta y no hay un día, un segundo que no la piense. Pero eso sí, con la fe intacta y la esperanza de tenerla aquí en Mompox”.

16 años tendría hoy Karen Dayana Lambraño Muleth.

Por ahora él sigue tocando puertas en su búsqueda, con su foto de cuando tenía siete años y añorando respuestas de donde está, por eso el llamado que hace a las autoridades es que vayan a Mompox y no desistan para encontrar a Karen Dayana, pues el nunca renunciará al sueño de volverla a ver. “Uno de pronto no tiene esa facilidad de llegar a Cartagena donde están las autoridades, me he cansado en pedir el retrato de la niña para mostrar cómo está ella hoy, pero no lo escuchan a uno. Por eso me gustaría tener una ayuda y poder gestionar. Solo quiero investigación para mi hija y que se aclaren cosas”. Edilberto sigue a la expectativa de lo que pueda pasar con Karen Dayana y no pierde la fe en que es posible encontrarla, es por eso que solicita la ayuda las autoridades y todo aquel que pueda contribuir a dar con el paradero de su hija.

Declaran inocentes a madre y tía