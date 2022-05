“Les exigimos que cesen sus hostilidades”: líderes de los Montes de María

Varias organizaciones de la sociedad civil de los municipios que hacen parte de los Montes de María manifestaron su rechazo al paro armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) en el territorio.

El pronunciamiento lo hicieron a través de un comunicado firmado por el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, en el cual confluyen estas organizaciones.

“Impugnamos y denunciamos los actos criminales y violatorios de los derechos humanos ejecutados por las AGC – Clan del Golfo y les exigimos que cesen de inmediato sus hostilidades, a que abandonen sus actividades criminales y a que depongan las armas, se desmovilicen y dejen en paz a la comunidad. No más tráfico de estupefacientes en nuestras poblaciones y a través de nuestros territorios; no más extorsión y extractivismo; no más reclutamiento de jóvenes y violencia sexual; no más amenazas y violencia contra lideresas y líderes sociales; no más asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos y despojos”, manifestaron.