Los estragos que ha dejado la lluvia en la región Caribe

Para algunos la lluvia puede ser una gran bendición, pero para otros es una tragedia, más cuando cae en abundancia. Y es justamente esto último lo que han estado viviendo cientos de familias de la región Caribe desde el fin de semana, cuando comenzaron las fuertes lluvias debido al paso de una onda tropical por el mar Caribe.

“El agua se nos metió y nos llegó un poco más arriba de las rodillas, nos tocó correr a subir los electrodomésticos y gracias a que habíamos hecho unos muros en la entrada, no se metió más, así como ocurrió el aguacero pasado, donde el agua nos llegaba a los hombros”, dijo Yira, residente del sector El Bajo en Turbaco, donde la cuneta se desbordó debido a la fuerte lluvia que cayó en la noche del lunes. Lea aquí: 352 familias afectadas por inundaciones en Montería

“Todo se veía muy feo, el agua pasaba muy rápido y como la cuneta se quedó pequeña debido a todas las construcciones que han hecho en la zona, buscaba por dónde salir y al no tener opciones se metía a las casas. Esta no es la primera vez que esto pasa, siempre somos los afectados y no nos solucionan”, comentó.