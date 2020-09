Los municipios con mayor mortalidad por COVID-19 en Bolívar

El departamento se ha visto principalmente golpeado en la zona norte, producto de los efectos del virus en Cartagena. Sin embargo, estar más cerca de la capital no siempre es sinónimo de mayor mortalidad por COVID-19. (Le puede interesar: Cartagena registra 39 casos nuevos de COVID-19)

No podemos todavía argumentar que el exceso corresponde únicamente al COVID-19, ya que la característica principal de una medición durante la pandemia es que ofrece datos preliminares y no concluyentes. No sabremos a qué causa(s) definitivamente se atribuye por completo el exceso.

DANE Colombia diferencia entre COVID-19 confirmado, sospechoso o muertes por neumonía e influenza. En el conteo, Bolívar tiene 818 defunciones sin que sean atribuidas a una de estas causas mencionadas, por lo que esas personas pudieron haber muerto por enfermedades diferentes que en este reporte son especificadas por el DANE.