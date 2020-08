Los pueblos afro de Bolívar temen por sus titulaciones

En varios pueblos afros del departamento de Bolívar podría ocurrir lo mismo que ocurrió en el corregimiento de La Boquilla, con la caída de su titulación colectiva.

Así lo consideró Henry Guizamano Vivas, delegado nacional de comunidades negras por el departamento de Bolívar, quien señaló a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como la directa responsable de lo que está pasando, puesto que, según él, no cumple su función de defender las titulaciones colectivas.

“La ANT --prosiguió-- no tiene conciencia de que si las comunidades negras no reciben su titulación, pueden ser fácilmente desplazadas de sus territorios, y fue exactamente eso lo que ocurrió en La Boquilla”.

Manifestó que anteriormente esa defensa la hizo muy bien el “Instituto Colombiano de Desarrollo Rural” (Incoder), que fue reemplazado por la ANT, “que parece que no supiera que entregar titulaciones colectivas es un acto administrativo que debe cumplirse sin cortapisas”.

De acuerdo con Guizamano, en las localidades bolivarenses con mayoría afro está sembrada la incertidumbre, dado que nadie sabe cómo conseguir una titulación colectiva, si no hay compromiso por parte de la ANT en cuanto a entregar esa herramienta.

“Ahora mismo --sostuvo-- el desplazamiento de las comunidades negras del departamento de Bolívar es inminente, ya que esas tierras son apetecidas por los grandes inversionistas, quienes tienen en mente proyectos habitacionales y turísticos, que no incluyen gente negra”.

Comentó que en Bolívar hay solo dos poblaciones con titulación colectiva y que en la ANT reposan más de 30 solicitudes de titulación, que aún no han sido resueltas, “lo cual es un boquete que se les abre a los inversionistas, para que puedan fácilmente apoderarse de esos territorios”.

Advirtió, sin embargo, que el peligro no está únicamente en Cartagena y Bolívar, sino en toda la Región Caribe.

“En el municipio de Arjona --comentó-- hay una solicitud que tiene auto de aceptación y la ANT debe hacerle la visita técnica, mientras que en Cartagena hay dos consejos comunitarios que desde marzo entregaron toda la documentación y la radicaron, pero no les han entregado el auto. Al respecto, he venido hablando con el director de asuntos étnicos de la ANT, Juan Camilo Cabezas, y no ha sido posible que entreguen ese documento. Eso indica la falta de compromiso de ese despacho para otorgar titulaciones”.