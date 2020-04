Magangué impone medidas para ingreso de personas

A raíz de la molestia de los habitantes del barrio Camilo Torres, del municipio de Magangué, por la cantidad de personas que están llegando al municipio, al parecer, procedentes de ciudades donde se han registrado casos de personas contagiadas con el Covid 19, el alcalde Carlos Cabrales Isaac realizó un consejo de gobierno para continuar con la implementación de medidas para controlar la movilidad en la población.

Carlos Rivera, uno de los manifestantes, aseguró que cerraron algunas calles del municipio con barricadas, para evitar que utilicen vías alternas a la principal, para llegar hasta su lugar de destino sin ningún tipo de control o medida de seguridad.

“Sabemos que hay personas que quieren venir al municipio, pero este no es el momento. Hay muchos casos en otras partes del país y no queremos enfermarnos, porque si no hay casi para comer imagínense que el municipio colapse a raíz de la propagación del virus”, dijo Rivera.

Cabrales estuvo en ese sector, donde los habitantes, después de sostener un diálogo con él, permitieron habilitar la calle y darle paso a la caravana de carros y motos que se encontraba represada.

Así mismo, el mandatario manifestó que en el día de hoy estarán entregando ayudas alimentarias a las familias afectadas por el confinamiento obligatorio, decretado desde el pasado marzo por el presidente Iván Duque Márquez.

Igualmente, realizaron un consejo de gobierno, liderado por el alcalde Carlos Cabrales Isaac, en el que se analizaron y socializaron las medidas que se implementarán para contener la salida y entrada de personas a la ciudad por vía terrestre y fluvial

“Estamos trabajando las 24 horas para contener el ingreso de personas que provienen de otras ciudades donde se han presentado casos positivos de coronavirus”, expresó el alcalde.

Agregó que adoptaron las medidas nacionales para evitar la propagación de la pandemia en Magangué, ya que esa población tiene accesos terrestre, aéreo y fluvial, y desde la semana pasada hay más movimiento vehicular con la apertura del puente Roncador sobre el río Magdalena.

Durante la reunión los secretarios de despacho, desde sus dependencias, rindieron un informe de actividades y estrategias para hacerle frente a la emergencia sanitaria y los procesos y proyectos que debe cumplir la Administración.