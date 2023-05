Malagana, el pueblo de Bolívar donde el mango lo es todo

Esta fruta, que llegó a este corregimiento de Mahates proveniente de la India a principios de 1900 por el Canal del Dique, cobra especial relevancia entre abril y agosto porque la cosecha es abundante. María relata que este año en particular la producción no ha sido “tan buena”, debido a dos fuertes aguaceros que cayeron en la población durante los primeros días de enero. “Este año cayeron dos aguaceros, uno el 4 de enero y otro el 10 enero, entonces la cosecha se vino abajo porque todas las flores se le cayeron a los árboles y perdieron fuerza”.

María, de 64 años, cuenta que el mango ha estado presente toda su vida. Nacida y criada en Malagana, el pueblo de Bolívar donde esta fruta es insignia y tradición, completa ya seis años al frente del cultivo y venta de mangos. “Anteriormente el mango lo cultivaban mi papá y mi esposo, y desde hace más de cinco años me metí de lleno en su producción”.

Y aunque la venta del mango es prioridad en su familia, María expresa con preocupación que el mango en Malagana enfrenta dos grandes enemigos: la hormiga y la ardita, una plaga que está afectando a la mayoría de los árboles. "Desafortunadamente no contamos con una asistencia por parte de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), situación que ha agudizado el problema que tenemos con las plagas que están acabando con el mango".

Manuela Pájaro Martínez se identifica como una ‘comedora de mangos’ profesional y asegura que en su pueblo esta fruta tiene siempre el primer lugar. Cuenta que su abuela, Etilza Mendoza, fue la primera malaganera en preparar un suculento arroz con mango y, pese a que esta expresión suele ser asociada a un conjunto de cosas que “si se mezclan no van bien”, el platillo de doña Etilza sentó un precedente en esta población.

“Mi abuela, que en paz descanse, en compañía de sus hijas eligió el mango de papo de la reina, que es un mango delicioso que no se puede madurar porque se pudre. Entonces, ellas escogieron este mango y comenzaron a preparar su receta y después inventaron el mango relleno, que hasta ahora no he visto una preparación igual aquí en Malagana, y luego prepararon el mango en tentación”, recuerda la mujer.