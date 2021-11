“Obras del puente nos rajaron las casas”: habitantes de Soplaviento

Desde que la Gobernación de Bolívar anunció la construcción del puente Catalino Parra entre los municipios de Arenal y Soplaviento, fueron varias las voces de apoyo a esta iniciativa que traería desarrollo a ambas regiones.

Pero, cuando el proyecto comenzó a ser una realidad algunas familias residentes en el barrio La Línea en Soplaviento, comenzaron a denunciar las afectaciones que sus viviendas estaban teniendo en su infraestructura. Lea aquí: En Soplaviento se quejan por las molestias del puente

“Esta obra sí ha beneficiado al pueblo, pero a mí particularmente me ha traído molestias. Mi casa está toda rajada y aunque han venido a verla, no me solucionan nada”, comentó Daniel Jinete, residente del sector.