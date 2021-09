PAE en Bolívar cumple con el balance nutricional

Desde hace unas semanas, personal del Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha estado visitando algunos municipios del país para verificar el cumplimiento de la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), esto después de conocer diferentes denuncias de padres de familia, quienes han asegurado que a sus hijos les han dado alimentos en mal estado.

Dos de estos casos se dieron en Cartagena, por lo que junto a la Secretaría de Educación Distrital (SED) miembros del MEN visitaron las bodegas del proveedor para verificar qué ocurría. Ante esto, El Universal decidió conocer cómo avanza esta entrega de raciones de alimentos en el departamento de Bolívar y se conoció que todo evoluciona a buen ritmo y cumpliendo con los estándares del ministerio. Lea aquí: Mineducación le pone lupa a los alimentos del PAE en Cartagena

“Hasta ahora no hemos tenido problemas, a mi hijo le dan sus alimentos en buen estado”, dijo Carmen Cera, madre de familia de un estudiante de Arjona. Lo mismo piensa Roberto Castro, quien aseguró no tener quejas ni haber escuchado objeciones de otros padres. “El PAE se lo dan a mi hija en el colegio, porque ella está presencial y me dice que todo ha estado bien”.