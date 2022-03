Patrullera Amanda Díaz, una mujer con “madera” en el sur de Bolívar

Responsable, directa y sensible. Así se describe la patrullera Amanda Sofía Díaz Madera, quien desde hace cinco años se viene desempeñando como miembro del Departamento de Policía Bolívar, prestando sus servicios en la estación del municipio de Talaigua Nuevo, en el sur. Lea aquí: “Ayudar a las comunidades es lo que me da vida”: patrullera Nelly Rivera

“Los temas de la niñez y la juventud son, particularmente, los que más sensibilidad me generan. Por eso, como policía, he procurado desempeñar mi labor en beneficio de esta población. Escucharlos, interactuar con ellos, conocer los entornos en los que desarrollan y llevar a ellos el trabajo que hacemos en la institución, es la manera como siento que estoy contribuyendo a impactar en su vida y ellos en la mía”, expresa.

Luego de un breve paso por la Estación de Policía en Arjona, la patrullera Díaz Madera fue trasladada a El Carmen de Bolívar, donde su labor en esta población le permitió no sólo comprender las necesidades de las comunidades y que trascienden más allá de los temas de seguridad y de lucha contra el delito. Por esa razón, su trabajo lo ha enfocado en el fortalecimiento de la confianza institucional, desde un mejor relacionamiento con los ciudadanos, procurando no sólo la promoción de la sana convivencia, sino también, el velar por quienes más lo necesitan. Lea aquí: Mariela Arroyo Garcés, ejemplo de resiliencia

La familia y su trabajo

Estas múltiples facetas que caracterizan la vida de la patrullera Díaz Madera, la impulsan a levantarse cada mañana con la mejor disposición para cumplir con el deber y regresar a casa -donde la esperan sus pequeños Sara y Saúl, y su compañero de vida, el patrullero José David Luna Herrera, para fortalecerse en ellos y su amor, para continuar con su misión: el de obrar por y para los demás.

“Como mujeres, todas somos capaces de realizar y desempeñarnos en cualquier cargo o trabajo, por eso agradezco a la Policía Nacional, porque me ha permitido desarrollarme y ser lo que soy. Desde el Comando de Policía Bolívar y del apoyo que me brinda el Intendente, Luis Fernando Castillo Serrano, comandante de la Estación de Policía de Talaigua Nuevo, he logrado realizar mi labor con respeto y dignidad. Me siento orgullosa de ser policía”, puntualiza la patrullera Díaz Madera.