PBOT fue retirado del Concejo por el alcalde de Turbaco

¿Por qué lo retiró?

En conversación con el alcalde de Turbaco, Antonio Alcalá, este aseguró que decidió retirar los proyectos para dejar que sea la próxima administración la que decida seguir o cambiar el PBOT o en su efecto, crear un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), puesto que ya el municipio supera los 100 mil habitantes.

“Lo que queríamos era poner en conocimiento al Concejo para que hiciera una revisión del proyecto, pero en razón de algunas inquietudes y dudas que se crearon frente al tema, las cuales trataron de darle una trascendencia que no corresponde, decidimos retirar el proyecto y haremos la presentación del mismo a quienes van a entrar en la administración a partir del 1 de enero para que ellos conozcan, revisen el proyecto y decidan el futuro del mismo”, dijo Alcalá.

Con relación a lo nuevo que tendría este documento, indicó que “ha sido un estudio muy minucioso que se ha hecho en todo el territorio del municipio desde el 2017, año en que se ha venido trabajando y lo nuevo sería la gestión de riesgo, que es una de las cosas que en los proyectos anteriores no se había trabajado”.

La Andi señala que el proyecto no fue socializado con los gremios, pero el alcalde asegura lo contrario e incluso indica que en dos ocasiones se reunieron aquí en la ciudad en universidades reconocidas.

“Nos reunimos con todos los gremios y todos los sectores, desde el inicio de este proyecto. Estuve con ellos en dos oportunidades allá en Cartagena en dos universidades y hasta en la zona industrial. Si en algún momento no determinado alguna persona no haya asistido o no se haya enterado, no entiendo por qué, porque siempre fueron avisados”, finalizó.