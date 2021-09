Preocupación por mal estado de postes de energía eléctrica en Arjona

“Nosotros no queremos que algún niño o adulto mayor salga perjudicado si alguno de estos postes se cae o si se desprende alguno de los cables que están en ellos, por eso hemos insistido por todos los medios para que vengan hasta acá y los cambien, pero no lo hacen y no entendemos por qué”, aseguró.

De todos los postes que presentan grietas en este barrio, El Universal conoció que el que está en la mitad de la calle, es el que mayor riesgo representa.

“Tiene muchas grietas y muy amplias, tanto que se le ven las barras de metal que hacen que se mantenga en pie y eso también representa un peligro, pues cuando vienen las tormentas eléctricas, puede atraer rayos”, explicó la mujer.

Le puede interesar: Arreglarán vías terciarias en Marialabaja, Bolívar

Este medio consultó con la empresa encargada y señaló que a la fecha no ha recibido ningún reporte sobre el mal estado de los postes, por lo que invita a la comunidad de Arjona a hacer la denuncia en las oficinas de la entidad para que sean visitados y “verificar si es o no necesario realizar el cambio”.