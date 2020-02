Presunta masacre laboral

Quince personas fueron declaradas insubsistentes en la Alcaldía del municipio de Mompox, según trascendió ayer por voz de los mismos funcionarios afectados.

Estos exfuncionarios aseguraron que, en primer lugar, esta declaratoria de insubsistencia se hizo mediante un decreto que ya fue derogado; y, en segunda instancia, la misma decisión podría provocarle al Distrito de Mompox un detrimento patrimonial enorme, tras las demandas que sobrevendrán en consecuencia.

Michael Escandón Suárez, quien laboraba como comisario de familia, relató que él fue nombrado en provisionalidad desde el 2 de enero de 2018, “pero ayer (el lunes) me sorprendí no solo porque me despidieron con un decreto derogado sino porque me enviaron la copia de la resolución, mas no me hicieron un auto de notificación personal; y ese procedimiento es indebido”.

Ayer en la mañana una gran parte de las personas que se sintieron vulneradas estaban apostadas a las afueras de la Alcaldía y allí anunciaron que presentarán los recursos de ley, ya que el acto administrativo por el cual fueron declarados insubsistentes no está en firme.

“La norma es clara --explicó Escandón Suárez-- respecto a los cargos administrativos que deben suplir las alcaldías. Pero como dentro de la planta de personal no hay personas idóneas para suplir las vacancias, la norma faculta al alcalde para que nombre en provisionalidad, hasta que se convoque a concurso ante la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) y se publique la lista de elegibles. Antes de ese procedimiento, el alcalde no puede declarar insubsistente a ninguno de los trabajadores que están en provisionalidad, porque les vulnera sus derechos”.

En cuanto a la defensa de estos trabajadores, Escandón explicó que hay dos maneras: mediante acción de tutela y con actuación administrativa ante lo contencioso administrativo, iniciando un proceso de nulidad y restablecimiento de derechos.

“Hay que tener en cuenta que son 15 personas perjudicadas. Si usamos la acción de tutela y ganamos, el juez podría ponerle una sanción al Distrito, la cual va desde seis salarios mínimos legales vigentes hasta 24. Y si iniciamos un proceso de nulidad, también habrá sanciones contra la Alcaldía y habría detrimento patrimonial, porque el alcalde está actuando de mala fe”, manifestó.

Fabiola Moreno, otra exfuncionaria, comentó que entre los despedidos sin justa causa hay nueve mujeres cabeza de familia, cuyos cargos están avalados por la CNSC y venían ejerciéndolos desde hacía cinco y hasta ocho años.

“Habrá detrimento patrimonial --afirmó--, porque ya no es como antes, que al empleado lo sacaban sin más ni más. Ahora hay sentencias de ley que dicen que los cargos provisionales tienen las mismas garantías laborales de los fijos”.

El Universal intentó obtener la respuesta del alcalde Guillermo Santos, pero no fue posible.