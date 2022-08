Puente festivo: Policía intensifica operativos en carreteras de Bolívar

Además de esto, la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Bolívar, tiene instalados 13 áreas de prevención ubicados en los diferentes ejes viales sobre el norte y el centro, en donde se realizan pruebas de embriaguez, verificando que los conductores cuenten con el equipo de prevención y seguridad en sus vehículos, documentación al día, revisión técnico- mecánica, respetar los límites de velocidad en las vías, evitar las maniobras peligrosas, y a su vez, realizando pausas activas, para evitar los cansancios y los denominados microsueños, que muchas veces son causantes de accidentes.

Para las autoridades de tránsito y transportes se espera que durante este puente festivo por las vías se movilicen cerca de 5 mil quinientos vehículos, los cuales estarán siendo acompañados permanentemente por la Policía Nacional, para garantizar el tránsito seguro por las vías nacionales.

“Hemos dispuesto toda nuestra capacidad logística y humana para que este puente festivo “Asunción de la Virgen”, en las vías del departamento, se lleve a cabo con todas las garantías de seguridad y tranquilidad; por eso, recomendamos a los viajeros, para que acaten todas las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, para que lleguen a sus destinos sin ninguna novedad”, dijo el coronel José Abdón Galindo Sánchez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.