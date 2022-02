¿Qué pasa con el pago de impuestos en Turbaco? No cesan las quejas

“Este año la administración municipal realizó un cambio de software que traído inconsistencias en las estratificaciones y en los valores a cancelar por parte de los contribuyentes respecto a la base de datos que maneja el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). Por poner un ejemplo hay predios en Prado Verde saliendo como estratos 1 o 2, cuando la realidad es que allá el nivel socioeconómico es más alto, y también sucede lo contrario, barrios vulnerables con facturas muy elevadas. En ese sentido las finanzas del municipio se ven afectadas porque no se está recaudando lo que se debería, y ello podría configurar una responsabilidad fiscal. Los comerciantes tampoco han podido pagar el impuesto de Industria y Comercio debido a los mismos errores en el programa”, señaló el personero.

“En este año he tratado en varias ocasiones de pagar los impuestos, pero ha sido imposible porque la información que aparece en los recibos no es verídica. Pedimos una solución lo antes posible porque estamos siendo perjudicados”, expresó un habitante de esta población del norte de Bolívar.

Debido a posibles errores en la información sobre la estratificación, los contribuyentes de los impuestos Predial e Industria y Comercio en Turbaco no han podido ponerse al día con sus obligaciones.

Empresarios de la construcción manifestaron su inconformidad con la situación, advirtiendo incluso con emprender acciones legales debido a que no han podido acogerse a los beneficios que les representa pagar con antelación.

Según el personero Caro, la semana pasada se le hizo un control a la Secretaría de Hacienda de la población, en donde hubo compromisos para subsanar cuanto antes el inconveniente, pero a poco de iniciarse marzo no se ven los adelantos.

¿Qué dice la Alcaldía?

Sobre las quejas, el secretario de Hacienda de Turbaco, Diógenes Arrieta, respondió que es consciente del inconformismo de algunas personas, pero la administración municipal está trabajando para que se corrijan todos los inconvenientes y ayudar al contribuyente.

“Sí, hubo un traumatismo porque el IGAC desconoce todavía que Turbaco no tiene los servicios públicos óptimos, por ejemplo el alcantarillado, y a muchos los estratificó con el estrato 5, y resulta que en Turbaco no hay estrato 5 porque no hay alcantarillado. Al aumentarle la estratificación a un predio cambia la tarifa, se incrementa el impuesto y se van a presentar quejas. Lo que hicimos fue aguantar la facturación y ubicar a las personas afectadas. Fue un error ajeno y la información nos llegó más o menos el 25 de enero. Por eso ha sido todo el trauma”, explicó Arrieta.