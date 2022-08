Quejas en el municipio de Margarita por obras en colegio de primaria

Los habitantes del municipio de Margarita, en el sur de Bolívar, están preocupados por las obras que desde hace varios meses se están realizando en la Institución Educativa Chilloa en el corregimiento de Sandoval.

Juan Carlos Estrada, profesor de la sede principal de la institución, asegura que el año pasado se adjudicó el contrato para la adecuación del colegio, pero que en su concepto se han demorado y además, las obras no se están realizando como deben ser.

“Están haciendo las cosas mal hechas, esas paredes no tienen anillos de seguridad, no tienen vigas, columnas, estamos pidiendo que se soporten porque ahí van a dar clases los niños y no queremos que eso se vaya a ir al suelo, esas paredes tienen 70 años”, dijo Estrada.

En esta institución estudian aproximadamente 80 estudiantes de primaria.