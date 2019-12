San Jacinto y San Juan siguen sufriendo por falta de agua

Por fin San Juan y San Jacinto cuentan con agua potable” fue el titular de una noticia del martes 17 de diciembre en este medio, luego de que se iniciara el tan anhelado bombeo de agua potable para los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto desde el nuevo sistema de acueducto regional, que trajo consigo un malestar casi generalizado y una avalancha de críticas de los habitantes de ambas poblaciones.

Y sí, la molestia no es infundada y tiene sentido, ¿o quién no se enojaría al ver el anuncio de algo por lo que lleva esperando toda la vida, pero que no es como lo pintan?

Son las 9 de la mañana del miércoles y en San Juan Nepomuceno el panorama no es diferente al de hace un año, más bien al de siempre. La venta de agua en baldes por las calles sigue siendo parte de la actividad diaria del pueblo, quizás en menor proporción pues refieren algunos que desde que se inició la prueba de bombeo hay sectores de los municipios que reciben un poco más de agua, luego de dos meses o más sin tener ni una gota.

“Teníamos como dos meses que no llegaba el agua, hace como tres días llegó y ayer (martes) duró todo el día, estábamos alegres, estábamos luchando por esa agua”, expresó Neyla Carmona, residente del barrio Chile.

Pero la felicidad de Neyla es más bien efímera, pues precisamente ayer en medio del recorrido de El Universal el agua volvió a irse, y bueno, para quienes se abastecieron todo es alegría, sin embargo, para la mayoría la sensación que hay es la misma de siempre: “Seguimos esperando que llegue el agua las 24 horas, como lo prometieron”, dice Cristiana Barrios del sector San José.

“Nos dijeron que el agua iba a ser permanente pero eso nunca lo hemos tenido. Normalmente uno tiene sus depósitos de agua que llenamos, porque si no fuera así sufriríamos mucho, los que no tienen deposito de agua tienen que comprar. La verdad no había agua, hace como más de un mes que no había, llegó el viernes, pero en mi barrio ya se fue otra vez porque están suministrando agua para otros barrios, ojalá que el suministro fuese general de una vez por todas”, agregó.

Aunque el secretario de Planeación de San Juan, Manuel Medina, asegura que mientras entra en funcionamiento la nueva planta de tratamiento del acueducto regional tenían carrotanques para abastecer a las poblaciones, Jair Barrios, habitante de barrio Armero, asegura que en su sector llevan más de cuatro meses soportando la falta del líquido y que esto representa semanalmente el gasto del pago que recibe por medio día de trabajo, y adicionalmente entre dos mil y cinco mil pesos diarios.

“Usted sabe lo que es comprar una carreta diaria, cuando uno va a lavar ropa gasta hasta $20 mil y uno se gana $40 mil, se nos va la plata en el agua, los carrotanques los mandan porque hay protestas pero esos tampoco son suficientes para todos. Lo que esperamos es que el agua llegue”.

